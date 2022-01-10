Глава МИД Германии настаивает на участии Европы в переговорах с РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула сплоченность стран ЕС в вопросах урегулирования конфликта с Россией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle.

"Важнейшим инструментом, имеющимся в распоряжении нас, европейцев, является наше единство", - заявила она в понедельник, 10 января, после переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе первого визита в Рим на посту главы МИД Германии.

Бербок указала, что члены ЕС почти ежедневно сверяют свои позиции по важным вопросам, например, на консультациях министров иностранных дел. Перед вылетом в Рим Бербок назвала Италию союзницей, вместе с которой Германия может брать на себя ответственность в Европе, в частности, в экологических преобразованиях экономики, преодолении пандемии и создании европейской системы приема беженцев, гарантирующей гуманность и порядок на внешних границах ЕС.

В опубликованном в тот же день интервью итальянской газете La Stampa Бербок, комментируя проходящие в Женеве консультации США и РФ, заявила о необходимости включения в переговорный процесс Европы. "Ясно то, что решение о безопасности в Европе не будет принято без Европы. Единственный путь к выходу из кризиса ведет через диалог", - заявила она.

Поэтому она вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом принимает усилия для возвращения к переговорам об урегулировании данного конфликта в "нормандском формате", добавила Бербок. Последняя встреча "нормандской четверки" на высшем уровне состоялась в 2019 году в Париже. Одновременно Бербок заявила о возможности "введения эффективных мер" на европейском уровне в случае использования Россией энергоресурсов в качестве оружия или ее агрессии в отношении Украины.