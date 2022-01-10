Flyone Armenia и Pegasus Airlines получили разрешение на выполнение рейсов Ереван- Стамбул-Ереван

Авиакомпании Flyone Armenia и Pegasus Airlines получили от Комитета гражданской авиации Армении разрешение на выполнение нерегулярных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.