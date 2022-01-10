Главы МИД Армении и председательствующей в ОБСЕ Польши обсудили ситуацию в Казахстане

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу с принятием Польшей председательства в ОБСЕ, заверив, что Армения будет максимально поддерживать усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в зоне ответственности ОБСЕ.

Арарат Мирзоян и Збигнев Рау обсудили ситуацию в Казахстане. Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны по данному вопросу, отраженную в заявлении МИД Армении от 6 января.

Министр иностранных дел Армении отметил, что согласно официальному заявлению Казахстана, на основании Договора о коллективной безопасности, Устава Организации, а также Соглашения ОДКБ о миротворчестве Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный срок для защиты стратегически важных объектов.

Коснувшись вопросов региональной безопасности, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул поддержку Польшей как действующим председателем ОБСЕ усилий сопредседателей МГ, направленных на всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе известных принципов и элементов.

Собеседники коснулись также решения неотложных гуманитарных проблем, в частности, проводимой работы по репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.