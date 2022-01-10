Советник президента США и пресс-секретарь президента Турции коснулись также армяно- турецких отношений

Состоялся телефонный разговор советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана и пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкий сайт millyet.com.tr.

В ходе телефонного разговора Калын и Салливан обсудили вопросы политических и экономических отношений, развития оборонного сотрудничества, а также обменялись мнениями по глобальным и региональным проблемам: кризис на Украине, протесты в Казахстане, процесс нормализации отношений с Арменией, развитие событий в Афганистане, Боснии и Герцеговине.