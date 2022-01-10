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Азербайджан нарушил режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха

Азербайджан нарушил режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха

В 17:00 в районный отдел полиции Аскеранского района поступило сообщение о том, что  азербайджанские вооруженные силы в течение примерно 15 минут вели огонь по четырем гражданским лицам, проводившим сельскохозяйственные работы в гранатовом саду в районе села Нахиджеваник, при этом не давая им возможности покинуть сад. 

Как сообщает Арменпресс, обстрел был прекращен при посредничестве российских миротворцев. Граждане Арцаха эвакуированы. Частично повреждена сельскохозяйственная техника.

10 января азербайджанские ВС открыли огонь также в направлении Кармир Шука. 


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