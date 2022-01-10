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Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области

Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области

Решением премьер-министра, Айк Мкртчян назначен заместителем губернатора Котайкской области Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства.


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