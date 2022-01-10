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В Казахстане отключили интернет

В Казахстане отключили интернет

В Казахстане вновь пропал интернет, в том числе в столице Нур-Султане, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

При этом сотовая связь продолжает работать. В республике последние дни наблюдаются постоянные перебои в работе Сети, не доступен ни один мессенджер.


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