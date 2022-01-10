Карта из сериала Netflix вызвала переполох среди турок

В документальном фильме о Второй мировой войне, который транслировался на американской платформе Netflix, была представлена карта, на которой территория Турции была представлена как территория Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на yeniakit.com.tr.

Этот факт вызвал большую шумиху среди турецкого общества.

«Болезненная враждебность к Турции, вызвавшая бурную реакцию зрителей, показала, что даже в историческом документальном фильме она не колеблясь поставила под угрозу территориальную целостность Турции. Сообщив “Akit” (газете, в которой опубликована цитируемая статья - ред.) о позоре американской киноплатформы, граждане заявили, что RTÜK (Верховный совет радио и телевидения

Турции) должен принять меры и ввести самые суровые санкции в отношении организации, которая, не колеблясь, открыто демонстрирует свою враждебность по отношению к Турции», - говорится в статье.

Турецкий центр морских и глобальных стратегий по этому поводу в своем аккаунте в социальной сети заявил: «Мы осуждаем все эти инициативы, направленные против территориальной целостности и суверенитета Турции!»