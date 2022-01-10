В правительстве обсужден проект концепции внедрения комплексного медицинского страхования в Армении

В рамках состоявшегося сегодня совещания под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсужден проект концепции внедрения комплексного медицинского страхования в Армении.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, проект представили министр здравоохранения Анаит Аванесян и заместитель министра Лена Нанушян. Было отмечено, что в процессе разработки концепции было изучено несколько моделей, и в основу концепции заложена идея о государственной системе здравоохранения. Целью реформы является создание основанной на принципах социальной ответственности государства и социальной солидарности населения системы устойчивого финансирования здравоохранения и обеспечение финансовой доступности основных медицинских услуг для всех слоев населения.

Представлена работа по внедрению финансовой оценки системы, составлению пакета базовых услуг, определению подлежащих страхованию групп населения, расчета необходимых расходов. Отмечено, что проект находится на стадии обсуждения с заинтересованными ведомствами, и после утверждения планируется разработать пакет соответствующих законодательных изменений. Представители министерства здравоохранения подчеркнули, что успешное внедрение системы является важным гарантом реализации других реформ в сфере, таких как улучшение инфраструктуры, развитие электронного здравоохранения, укрепление потенциала первичного звена сохранения здоровья.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями о концептуальных подходах к внедрению комплексного медицинского страхования. Затронуты вопросы, связанные с механизмами и источники финансирования, определением групп населения, размером и сбором страховых взносов, стандартами качества обслуживания, расчетом необходимой для покрытия расходов на здоровье застрахованного лица суммы, обеспечением социальной справедливости и социальной солидарности, инвестиционными рисками и т.д. Представлен ряд предложений.

Подчеркнув важность реформы, премьер-министр отметил, что первоочередной целью комплексного медицинского страхования должна стать профилактика заболеваний. При этом необходимо внедрить такую модель, которая будет гарантировать работу рентабельной и качественной системы здравоохранения. Глава правительства подчеркнул важность внедрение системы всеобщего декларирования параллельно с введением комплексного медицинского страхования с учетом взаимосвязанности и взаимодействия этих реформ.

Премьер-министр Никол Пашинян поручил внести изменения в проект концепции по итогам совещания и представить его на окончательное обсуждение.