Азиатские индексы - 10-01-22
ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28478.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1995.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 3593.52 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 23746.54 пункта.
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