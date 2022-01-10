Азиатские индексы - 10-01-22

ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28478.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1995.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 3593.52 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 23746.54 пункта.