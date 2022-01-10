Министры обороны Армении и РФ обсудили деятельностью Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Министр обороны Армении, секретарь Совета министров обороны ОДКБ Сурен Папикян 10 января провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МО Армении, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Республике Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, Совета министров обороны и деятельностью Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Стороны обменялись мнения о принимаемых мерах.