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Министры обороны Армении и РФ обсудили деятельностью Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Министры обороны Армении и РФ обсудили деятельностью Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Министр обороны Армении, секретарь Совета министров обороны ОДКБ Сурен Папикян 10 января провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Республике Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, Совета министров обороны и деятельностью Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Стороны обменялись мнения о принимаемых мерах.
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