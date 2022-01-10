Главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретных данных

Главу военной разведки Дании Ларса Финдсена заключили под стражу по обвинению в утечке засекреченной информации, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Глава разведывательной службы министерства обороны Ларс Финдсен в условиях секретности находится под стражей с 9 декабря по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с иностранными державами", – говорится в сообщении.

Финдсена отстранили от должности в августе 2020 года. Проверку в отношении него и еще нескольких высокопоставленных чиновников проводили на основании данных от информаторов, которые рассказали, что военная разведка проводила деятельность, нарушающую датское законодательство.

Ранее радио Sputnik сообщало, что датские военные приступили к испытаниям первых электросамолетов.