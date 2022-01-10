В ряде районов Армении идет снег

По состоянию на 16:30 10 января в районах: Баграмян, Талин, Ани, Артик, Ахурян, Ашоцк, Котайк, Раздан, Севан, Мартуни, Апаран, Арагац, Спитак, на автодороге Мастара-Ланджик-Гюмри, на поворотах Дилижана идет снег, в Степанаване - дождь со снегом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Дорожное управление, отметив, что на участке Мастара-Ладжик - метель, видимость в пределах 10 метров.

Перевал Варденяц и автодорога Мастара-Ланджик-Гюмри труднопроходимы для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.