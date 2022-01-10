В МИД прокомментировали возобновление работы Совета Россия-НАТО

Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине", - заявил Рябков.

"Нам это неприемлемо", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать.

Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.

Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.