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Хулуси Акар встретился со специальным представителем Турции по армяно-турецкому диалогу

Хулуси Акар встретился со специальным представителем Турции по армяно-турецкому диалогу

Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со спецпредставителем Турции по армяно-турецкому диалогу Сердаром Кылычем.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Минобороны Турции не сообщило подробностей о содержании встречи.

Первая встреча спецпредставителя Армении в диалоге с Турцией Рубена Рубиняна и спецпредставителя Турции Сердара Кылыча состоится 14 января в Москве.
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