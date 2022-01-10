Хулуси Акар встретился со специальным представителем Турции по армяно-турецкому диалогу
16:12, 10 Январь, 2022
Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со спецпредставителем Турции по армяно-турецкому диалогу Сердаром Кылычем.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Турции.
Минобороны Турции не сообщило подробностей о содержании встречи.Первая встреча спецпредставителя Армении в диалоге с Турцией Рубена Рубиняна и спецпредставителя Турции Сердара Кылыча состоится 14 января в Москве.
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