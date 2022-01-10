Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Пожарные-спасатели Арцаха стали мишенью азербайджанцев: по предварительным данным пострадавших нет

Пожарные-спасатели Арцаха стали мишенью азербайджанцев: по предварительным данным пострадавших нет

Пожарные-спасатели Республики Арцах при тушении пожара стали мишенью азербайджанцев. Как передает «Арменпресс», сообщение по этому поводу распространила Полиция МВД Арцаха.

«10 января около 14:30 азербайджанские Вооруженные силы из различных видов огнестрельного оружия открыли огонь в направлении общин Кармир Шука иТагавард Мартунинского района.

В результате очередной провокации, направленной против мирного населения, сгорел автомобиль марки «УАЗ», припаркованный в районе детского сада общины Кармир Шука.

По пожарным, выехавшим на место происшествия, при тушении пожара также был открыт огонь. По предварительным данным, в перестрелке, которая длилась около 10 минут, никто не пострадал.

При осмотре места происшествия было обнаружено, что пули проникли в багажник автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

«Ситуация на данный момент относительно стабильная», - говорится в сообщении полиции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]