СМИ: в Пакистане из-за снегопадов и сильных дождей погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли, около 30 пострадали в результате сильных снегопадов и мощных дождей на северо-востоке и северо-западе Пакистана.

Как сообщает в понедельник газета The Nation, сильные снегопады привели к гибели 23 туристов, среди которых женщины и дети, на высокогорной автостраде в северо-восточной провинции Пенджаб. Они находились в автомобилях, более тысячи которых были заблокированы в конце прошлой недели снежными заносами высотой свыше 2 м в районе курортного города Мурри. К понедельнику в результате операции пакистанских военнослужащих шоссе было расчищено от снега и движение на нем возобновилось. Всем пострадавшим туристам оказана помощь, сотни человек были размещены во временных лагерях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан возложил ответственность за гибель людей на администрацию района Мурри, которая, по его словам, была "застигнута врасплох" из-за "беспрецедентного снегопада и наплыва людей, отправившихся в поездку без учета погодных условий".

"Я приказал провести расследование и ввести строгие правила для предотвращения таких трагедий", - написал глава правительства в Twitter.

Не менее 12 жителей погибли, около 30 пострадали в воскресенье в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Вызванными ливнями наводнениями разрушены свыше 20 домов. Власти региона направили в зону бедствия продовольственную помощь и медикаменты.