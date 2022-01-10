Казахстанская авиакомпания «Скат» возобновляет рейсы Актау-Ереван-Актау. Как передает «Арменпресс», посольство РА в Казахстане сообщает, что маршрут Актау-Ереван-Актау начнет действовать с 10 января.

«Казахстанская авиакомпания «Скат» возобновляет рейсы Ереван-Актау и Актау-Ереван. Рейс DV845 Актау-Ереван состоится 10 января в 18:00», - говорится в сообщении посольства Армении в Казахстане, сделанном в Facebook.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Вначале жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, чтобы поднять голос в знак протеста против повышения цен на жидкий газ. Позже по стране прокатились протесты, переросшие впоследствии в массовые беспорядки. Авиакомпаниям пришлось внести изменения в расписание своих рейсов. Ряд авиакомпаний отменили рейсы на ближайшие дни и прекратили продажу билетов. По мере улучшение ситуации в стране, авиакомпании возобновят работу в обычном режиме.