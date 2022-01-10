Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

С 22 января в общественные места будут допускаться лишь вакцинированные лица, или имеющие отрицательный результат теста

С 22 января в общественные места будут допускаться лишь вакцинированные лица, или имеющие отрицательный результат теста

Министерство здравоохранения Армении представило информацию о новых ограничениях, обусловленных эпидемией Covid-19.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном министерством, говорится:

  • «С 22 января посетители предприятий общественного питания, гостиничных комплексов, спортивных залов, библиотек, музеев, театров, концертных залов, кинотеатров и других организаций культуры смогут заходить лишь при предъявлении:
  • справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-исследования, сделанного за 72 часов;
  • или справки из системы ARMED, подтверждающую отрицательный результат 24-часового экспресс-теста на выявление антигена COVID-19, предварительно квалифицированного Всемирной организацией здравоохранения;
  • или мобильного приложения (QR-код) о вакцинации, или бумажной версии мобильного приложения».

Министерство сообщает, что вышеуказанное требование не применяется:

  • в случае предъявления документа, удостоверяющего личность лица, не достигшего 18-летнего возраста;
  • беременных женщин при предъявлении ими медицинского документа о беременности (в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения № 88-Н от 06.12.2021 г. изданного участковым врачом;
  • для имеющих документально подтвержденное абсолютное противопоказание, в случае предоставления медицинского документа об абсолютном противопоказании (согласно требованиям приказа министра здравоохранения № 88-Н от 06.12.2021 г.);
для перенесших COVID-19, имеющих сертификат Объединенной электронной информационной системы здравоохранения (ARMED), подтверждающий первый положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, при его предъявлении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]