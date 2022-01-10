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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник на севере Аргентины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 75 км к северо-западу от аргентинского города Сан-Мигель-де-Тукуман (провинция Тукуман), где проживают около 781 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.


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