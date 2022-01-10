Аракел Мартикян назначен заместителем начальника Генштаба ВС Армении
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Аракела Мартикяна заместителем начальника Генштаба ВС Армении.Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
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