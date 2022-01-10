Госсекретарь Казахстана заявил, что речь идет не о цветной революции

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Каждое событие было частью некоего такого большого ... Вы представляете, насколько требует тщательной подготовки и планирования - требуют действия разных, разрозненных групп в разных городах, разных регионах. Даже в одном регионе. Один алгоритм", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

По его словам, эксперты оценивают события по уже известным "лекалам".

"Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", - отметил госсекретарь.