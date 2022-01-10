ОДКБ на деле показала свой потенциал: президент РФ

ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать оперативно.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании ОДКБ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение задач, поставленных в рамках военной группировки ОДКБ», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что многолетняя напряженная работа в рамках ОДКБ дает свои результаты в формировании целостной системы безопасности государств-членов.

Президент России заявил, что военнослужащие ОДКБ проходят общую подготовку, имеют совместное вооружение, технику и средства связи.

«Очень важно, что военнослужащие наших стран проходят обучение по общим программам, комплектуются общими или совместимыми образцами вооружений, техники и средств связи. Навыки развертывания миротворческих сил мы отрабатывали в ходе регулярных общих военных учений», - отметил Путин.