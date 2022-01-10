Представление миротворцев, направленных в Казахстан, в качестве оккупантов Лукашенко считает недопустимым

На заседании ОДКБ президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить, чтобы размещение миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане в информационном поле представлялось как оккупация.

«Мы видим, что такие попытки уже предпринимались. Мы не оккупанты, мы пришли туда не по своей воле. Нас пригласил наш брат, наш друг, который несет ответственность за эту огромную страну», - как сообщает «Арменпресс», отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что миротворческие силы оказали поддержку, о которой просил президент Казахстана.