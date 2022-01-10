Потенциал миротворцев ОДКБ реально работает: Станислав Зась

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане полностью выполняют возложенные на них задачи. Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящем 10 января, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

«Сегодня принимаются все необходимые меры. Вчера я разговаривал с командующим миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Андреем Сердюковым. Согласно его отчету, сегодня нет проблем, которые нужно решать на уровне глав государств. Очень приятно было узнать, что все бытовые вопросы решаются на месте. Было сказано, что мы живем и поставленные перед нами задачи решаем как одна семья», - отметил Станислав Зась.

Генсек ОДКБ сказал, что данная операция является первым опытом, позже все действия будут детально проанализированы и будут сделаны необходимые выводы.

«Будем делать выводы, будем извлекать уроки, но сегодня уже можно сделать самый главный вывод: потенциал миротворцев, механизм, созданный в этой организации, действительно работает, он может выполнять свои задачи», - сказал Станислав Зась.