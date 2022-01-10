Касым-Жомарт Токаев предложил повысить оперативность реагирования ОДКБ в кризисных ситуациях
12:34, 10 Январь, 2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил повысить эффективность реагирования ОДКБ в кризисных ситуациях.
«Для нас важно дальнейшее укрепление мощного потенциала ОДКБ, свой вклад в этом вопросе внесет и Казахстан. Одним из возможных предложений является оптимизация времени реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повысить оперативность в выработке и принятии решений, согласованных с другими органами Совета коллективной безопасности», - как сообщает «Арменпресс», заявил Токаев на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.Он добавил, что также важно обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других организаций и СМИ.
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