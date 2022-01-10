Касым-Жомарт Токаев предложил повысить оперативность реагирования ОДКБ в кризисных ситуациях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил повысить эффективность реагирования ОДКБ в кризисных ситуациях.

«Для нас важно дальнейшее укрепление мощного потенциала ОДКБ, свой вклад в этом вопросе внесет и Казахстан. Одним из возможных предложений является оптимизация времени реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повысить оперативность в выработке и принятии решений, согласованных с другими органами Совета коллективной безопасности», - как сообщает «Арменпресс», заявил Токаев на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он добавил, что также важно обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других организаций и СМИ.