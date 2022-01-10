Николь Кидман получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо", объявила учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA).

На награду в категории "Лучшая женская роль в драме" также претендовали Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Леди Гага ("Дом Gucci") и Кристен Стюарт ("Спенсер"), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам.

Награду за лучшую женскую роль в комедийном жанре завоевала Рэйчел Зеглер за "Вестсайдскую историю". "Золотой глобус" за "Лучшую роль второго плана" получила Ариана ДеБос за работу в фильме "Вестсайдская история".