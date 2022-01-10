Президент Казахстана назвал основную цель вооруженных группировок

В начале января Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за всю историю независимости страны. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании ОДКБ заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что события в Казахстане готовились давно.

«Прошли митинги, участники которых выдвигали социально-экономические и общественно-политические требования, все они были услышаны и реализованы правительством», - сказал Токаев.

Однако, по словам главы государства, в Казахстане террористы пытались захватить власть.

«Началась горячая фаза, и в операцию вступили группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель: свержение конституционного строя, развал институтов власти и захват власти. Мы говорим о попытке государственного переворота», - сказал он.

Токаев заявил, что основной удар террористов был направлен на Алматы, падение города открыло бы путь на юг, а затем привело бы к захвату всего Казахстана.