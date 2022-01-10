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Президент Казахстана поблагодарил Никола Пашиняна за оперативную работу

Президент Казахстана поблагодарил Никола Пашиняна за оперативную работу

На саммите ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за оперативную работу по согласованию всех необходимых документов поблагодарил председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщает «Арменпресс», Касым-Жомарт Токаев  также выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оперативную организацию вопроса отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.

Токаев за политическое и военное братство поблагодарил и президентов Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
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