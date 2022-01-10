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На саммите ОДКБ минутой молчания почтили память жертв беспорядков в Казахстане

На саммите ОДКБ минутой молчания почтили память жертв беспорядков в Казахстане

Участники саммита ОДКБ минутой молчания почтили память граждан, погибших в результате беспорядков в Казахстане. Как сообщает «Арменпресс», с таким предложением в начале саммита выступил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Премьер-министр представил повестку саммита - ситуацию в Казахстане и обсуждение мер по ее урегулированию.

Ранее свое участие в заседании подтвердили все государства-члены организации - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В заседании участие принимает  и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.


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