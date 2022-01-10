Оцепление на площади Республики в Алма-Ате сняли
Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.
Оцепление из военных на площади снято, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. К городской администрации пока проход несколько ограничен, там продолжаются следственные действия.
Следственные группы собирают в парке у площади и на ближайших к ней улицах вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков. Они, в частности, описывают гильзы от охотничьих ружей.
На тех же улицах коммунальные службы приступили к разбору баррикад. Флаги на административных зданиях приспущены из-за траура.
На площади также остаются полицейские, военных не видно на центральных улицах.
Корреспонденту ТАСС подтвердил, что с раннего утра в Алма-Ате работают проводной и мобильный интернет.
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