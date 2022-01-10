В Шогакате завершены все программы, утвержденные правительством Армении на 2021 год

В укрупненной общине Шогакат Гегаркуникской области завершены все 4 программы, утвержденные правительством Армении на 2021 год.

Как сообщила «Арменпресс» глава общины Шогакат Сулико Шушанян, стоимость контракта по 4 социально-экономическим программам составила 90 826 000 драмов, из которых 43 741 000 драмов были инвестиции муниципалитета Шогаката, 47 85 000 драмов - инвестиции правительства.

«Благодаря реализованным 4 программам в Шогакате установлена противоградовая станция, построены сети освещения и водопровода, заасфальтирована 1 улица. Все программы были реализованы в срок. В результате реализации программ качество жизни в населенных пунктах, входящих в наше сообщество, улучшилось по ряду показателей. Установив противоградовые станции, мы полностью решили проблему защиты урожая от града. Мы улучшили водоснабжение, увеличили сеть освещения, отремонтировали 1 улицу. В 2022 году мы продолжим программы субсидирования, в которые планируем вложить 50-60 млн драмов из нашего бюджета. В рамках программ субсидирования в этом году предусмотрен ремонт административных зданий в населенных пунктах, входящих в нашу общину, реставрация памятников истории и культуры и благоустройство территорий, расширение сети освещения, строительство внутренних и наружных сетей питьевого водоснабжения, ремонт общинных дорог. Мы имеем четкое представление о том, что собираемся делать», - отметила Сулико Шушанян.

Хосров Хлгатян