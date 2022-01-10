В Армении за прошедший день подтверждено 126 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 10 января в Армении всего подтверждено 345 981 случаев заражения COVID-19, 332 985 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 004 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 480 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 433 теста. Подтверждено 126 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 99 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 608 149 тестирований.