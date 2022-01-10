В Армении уже 1 216 человек получили бустерный компонент вакцины от COVID-19

По состоянию на 9 января в стране проведено 1 млн 694 518 вакцинаций от COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что первый компонент вакцины получили 952 813 человек, второй компонент - 740 489 человек. Бустерную дозу вакцины уже получили 1 216 человек.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» ( 2-й компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» и «Модерна». Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи и в передвижных пунктах. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Прививки бесплатные.