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Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени

Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнется в понедельник в 10:00 по Москве․ Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

"Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана (10:00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны", — написал он в Instagram.

Стороны обсудят ситуацию в Казахстане.

Прямую трансляцию покажет национальный телеканал "Хабар 24".


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