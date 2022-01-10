Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени
10:34, 10 Январь, 2022
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнется в понедельник в 10:00 по Москве․ Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
"Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана (10:00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны", — написал он в Instagram.
Стороны обсудят ситуацию в Казахстане.
Прямую трансляцию покажет национальный телеканал "Хабар 24".
Подпишитесь на наш канал в Телеграм