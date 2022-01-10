Президент Арцаха о событиях в Казахстане, об активном участии в них пантюркистских радикальных кругов

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян коснулся происходящих в Казахстане событий, подчеркнув, что совершенно очевидно активное участие в этом процессе радикальных пантюркистских кругов.

«В последние дни я внимательно слежу за событиями в Казахстане, которые довольно тревожны и опасны не только для Казахстана, но и для соседних стран и соседних регионов. Очевидно, что за планами по дестабилизации ситуации, формированию зоны терроризма и нестабильности в Казахстане и вокруг него стоят экстремистские группировки и формирования. В контексте вышеизложенного, очевидно и активное участие в этом процессе радикальных пантюркистских кругов. Развитие сложившейся ситуации доказывает, что наиболее действенным механизмом предотвращения нарастающей опасности и недопущения новых катастроф стал ввод в Казахстан миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоялся по просьбе казахстанских властей», - как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Республики Арцах.

По словам Араика Арутюняна, благодаря своевременному вмешательству коллективных сил ОДКБ, в частности, миротворческой миссии Российской Федерации, соответствующие органы Казахстана смогли продолжить борьбу с организованной преступностью. Таким образом, удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в Центральной Азии и в соседних регионах, что, безусловно, представляло бы серьезную угрозу безопасности и Арцаха, и Армении.

Президент Арцаха напомнил, что не так давно, в сентябре 2020 года, в ходе широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном, мы сами были свидетелями самых жестоких проявлений экстремизма и терроризма. Серьезными усилиями ряда членов международного сообщества, в частности благодаря решающему вкладу России и роли российской миротворческой миссии, удалось остановить войну, снизить в нашем регионе напряженность и установить сравнительную стабильность.

«Пример Казахстана и ряда других стран еще раз показал необходимость выработки согласованных подходов к угрозе терроризма со стороны экстремистских организаций и групп, и расширения практического сотрудничества. Современные вызовы в области безопасности, экономики, экологии и многие другие подтверждают, что продвижение интеграционных процессов, установление нового уровня сотрудничества, формирование различных союзных структур стали императивом, более действенным способом минимизации различных угроз и эффективных механизмов борьбы с ними», - отметил Араик Арутюнян.