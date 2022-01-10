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Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом

По состоянию на 10 января в районе Артика - небольшой снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Дорожное управление, отметив, что перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований, водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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