Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом
09:51, 10 Январь, 2022
По состоянию на 10 января в районе Артика - небольшой снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Дорожное управление, отметив, что перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований, водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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