По состоянию на 10 января в районе Артика - небольшой снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Дорожное управление, отметив, что перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований, водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.