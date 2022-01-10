Пашинян поступил очень мудро: военный эксперт о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ

Миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, которая, по сути, стала первой реальной операцией коллективного реагирования в истории организации, существенно повысит международный авторитет ОДКБ.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, подчеркнув, что Армения, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, в какой-то мере в этом процессе сыграла решающую роль.

«Видимо, я думаю, Пашинян в значительной степени намеренно играет такую активную роль именно потому, что теперь уже в каком-то аналогичном случае нельзя будет не выполнить просьбу Армении или, по крайней мере, отказать будет гораздо сложнее. То есть, в данном случае он, безусловно, очень мудро себя повел. Это очень умный ход со стороны Пашиняна. Но наверняка он сначала посоветовался с лидерами ОДКБ, в первую очередь с Путиным», - сказал Храмчихин.

По словам военного эксперта, миротворческая миссия, размещенная в Казахстане, стала первой в истории организации совместной не учебной операцией Вооруженных сил ОДКБ.

«Это значительно повысит международный авторитет ОДКБ, раз она себя так проявила», - сказал военный эксперт.

Что касается тревожных событий в Казахстане, российский эксперт считает, что они в конечном итоге закончатся подавлением. По словам Храмчихина, большую роль в этом вопросе сыграет ОДКБ, несмотря даже на то, что направляемые в эту страну миротворческие силы невелики.

«Это не важно. Главное, что ОДКБ есть. А это значит, что, как говорится, бежать некуда. И тогда работать придется и казахстанским правоохранительным органам», - отметил Александр Храмчихин.

В ряде населенных пунктов Республики Казахстан, являющейся членом ОДКБ, со 2 января этого года, начались акции протеста, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки, были совершены нападения на государственные органы. В беспорядках пострадали тысячи людей, в том числе есть много жертв. Ситуация была особенно тяжелой в бывшей столице Алматы, где протестующие штурмовали резиденцию президента, здание городской администрации, Комитет национальной безопасности, филиалы телеканалов «Казахстан» и «Мир», а также аэропорт. Даже отставка правительства, отмена решения о повышении цен на сжиженный природный газ не успокоили ситуацию, президент Касым-Жомарт Токаев вынужден был на всей территории Казахстана объявить чрезвычайное положение.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что он обратился к лидерам государств-членов ОДКБ с просьбой помочь предотвратить возникшую в стране террористическую угрозу. Вскоре после этого премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ он немедленно приступит к консультациям с руководителями государств-членов ОДКБ по ситуации в Казахстане.

6 января Никол Пашинян заявил, что «на основании обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в связи с угрозами национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе и из-за иностранного вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение для стабилизации и урегулирования ситуации в этой стране, на ограниченное время направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ».

В тот же день правительство Республики Армения приняло решение, уполномочивающее подразделение Вооруженных сил Республики Армения, входящее в состав миротворческих сил государств-членов ОДКБ, участвовать в миротворческих операциях в Казахстане. Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, 7 января в Казахстан на ограниченный срок были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых входит и подразделение ВС Армении в составе 100 армянских военнослужащих. По словам представителя МИД РА, задачей армянских миротворцев будет охрана объектов стратегического значения.

ОДКБ - международная военно-политическая организация, созданная в целях обеспечения коллективной безопасности, Договор о создании которой 15 мая 1992 года был подписан руководителями Республики Армения, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время членами организации являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Республика Армения в 2021-2022 годах будет председательствовать в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Казахстанская полиция в связи с инцидентом задержала более 4 200 человек, в том числе и иностранцев. МВД также обнародовало имена семи полицейских, погибших во время беспорядков.

Арам Саркисян