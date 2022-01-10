Напитки с этикеткой «Фруктовое вино» больше не могут экспортироваться в РФ: в Армении будет  категория гранатового вина

Фруктовые вина, кроме виноградных вин, больше не могут экспортироваться на российский рынок под этикеткой вина. С 1 января вином в России могут называться только виноградные вина. Таким образом, у армянских производителей возникают проблемы, например, гранатовое вино производства Армении на российском рынке в магазинах должно появиться уже не как вино, а как более дешевый алкогольный напиток, причем именуемый «фруктовой алкогольной продукцией». Ведется работа по решению этой проблемы, планируется гранатовое вино выделить в отдельную категорию, т. е. отдельный вид напитка, который предполагается назвать «Гранатус».

Обо всем этом в беседе с «Арменпресс» рассказала директор Фонда виноградарства и вина Армении Заруи Мурадян. «Если рассматривать профессионально, вино - это действительно напиток из винограда. Это и вынуждает Россию внести в закон такие изменения, чтобы вином считались бы только виноградные напитки».

По словам Заруи Мурадян, в Армении производится около 6 млн литров фруктового вина, из которых 4,7 млн литров экспортируется, и в последние годы этот объем ежегодно растет. Около 80% экспортируемых из Армении фруктовых вин экспортируется именно на российский рынок. Гранатовое вино в Армении в основном делают из чистого граната, способом естественного брожения, и оно стало, так сказать, национальным напитком. И считать его ненатуральным, ароматизированным напитком она считает недопустимым. «Поэтому мы вместе с производителями думаем о создании отдельной категории гранатового вина, о маркетинге с этой новой категорией», - сказал она, отметив, что, однако, что на это потребуется время.

«До тех пор у армянских производителей фруктовых вин будут проблемы с экспортом на российский рынок. Российские импортеры могут не захотеть работать с другими производителями вин, кроме виноградных. И продажи на российском рынке могут снизиться. Российские потребители очень чувствительны к таким изменениям. И если фруктовые вина с другими этикетками поставить на другие полки, то продажи могут серьезно снизиться», - сказала директор фонда.

«Международная организация виноградного вина обсуждает и работает над запретом маркировки винных напитков, изготовленных из других фруктов. И чем раньше мы подумаем о том, как себя позиционировать, чем раньше мы подумаем о том, как защитить то, что у нас есть, тем лучше будет для нас. На данный момент мы можем дать временное решение, договориться о том, чтобы его так называли в течение полугода или какого-то времени, но рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой», - отметила Заруи Мурадян.

Анна Григорян

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