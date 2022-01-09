Оперативную группу Объединенного штаба ОДКБ направили в Казахстан, представители генштабов обсудили обстановку в этой стране

Центр кризисного реагирования ОДКБ переведен в круглосуточный режим работы, оперативная группа Объединенного штаба Организации направлена в Казахстан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили журналистам в Объединенном штабе ОДКБ.

"Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, формирования и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ, контроля за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействия по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения в Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - сказали в организации.

Представители генеральных штабов Вооруженных сил стран ОДКБ в режиме видеоконференции обсудили обстановку в Казахстане и действия Коллективных миротворческих сил Организации. Об этом также сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"9 января 2022 года под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов Вооруженных сил государств - членов ОДКБ", - сказали в организации.

На совещании было отмечено, что все государства ОДКБ оперативно направили в Казахстан по просьбе главы государства воинские контингенты. В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана.

Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ были разработаны утвержденные Советом коллективной безопасности, Советом министров обороны ОДКБ документы по мерам, направленным на нормализацию обстановки в Казахстане, по формированию Коллективных миротворческих сил ОДКБ и по проведению миротворческой операции на территории Казахстана.