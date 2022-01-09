Захарова: переговоры РФ и США по безопасности начнутся вечером 9 января в узком составе

Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня - 9 и 10 января - они посвятят переговорному процессу", - отметила она.

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами, заявила официальный представитель МИД.

"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности, - отметила дипломат. - Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе".

Ранее представитель американской администрации высокого ранга заявил на брифинге, что США идут на предстоящие переговоры с РФ "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма". Захарова в свою очередь порекомендовала американской стороне каким-либо образом поднять себе настроение.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.