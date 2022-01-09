В приграничном Бердаване открыт мемориал, посвященный павшим героям

На холме приграничного села Бердаван Тавушской области открыт мемориал, посвященный памяти бердаванских героев, отдавших свою жизнь за Родину, и освящен хачкар.

Как стало известно Арменпресс со страницы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви в Facebook, мемориал построен по инициативе Фонда «Бердаван» при поддержке жителей и друзей Бердавана.

«Красная ленточка была перерезана, хачкар освящен. Давайте жить верными героизму и видению победы наших павших детей, братьев и отцов, чтобы мы могли восстановить наше достоинство и не оставить этот мир униженными», — говорится в записи..