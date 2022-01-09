Глава МИД Кипра объявил об отставке, связанной с предстоящими в 2023 году президентскими выборами

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис выступил перед журналистами, которых пригласил в МИД, и объявил, что уходит в отставку, его заявление распространило правительственное бюро печати и информации. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я пригласил вас в МИД, чтобы объявить о своем решении уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял ее в пятницу утром, она вступит в силу со вторника, 11 января 2022 года", - сообщил Христодулидис.

Он поблагодарил президента Никоса Анастасиадиса за оказанное ему доверие и сказал, что отставка связана с предстоящими в 2023 году президентскими выборами.

"Но сегодня еще не время для каких-либо решений. Я объявлю об участии в президентских выборах 2023 года, когда приму окончательные решения", - сказал он.

Отмечается, что президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием.