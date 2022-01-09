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Уголовные дела возбудили после угроз взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

Уголовные дела возбудили после угроз взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела после анонимных сообщений с угрозами взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, если не будут выведены войска этих стран с территории Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что 7 января неизвестные направили на электронную почту посольств Армении и Белоруссии письма с угрозами взрыва. Они требовали вывести войска стран с территории Казахстана. Здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.


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