Уголовные дела возбудили после угроз взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела после анонимных сообщений с угрозами взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, если не будут выведены войска этих стран с территории Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что 7 января неизвестные направили на электронную почту посольств Армении и Белоруссии письма с угрозами взрыва. Они требовали вывести войска стран с территории Казахстана. Здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.