В Армении ожидается переменчивая погода, похолодает на 10-12 градусов

В Армении днем 9 января, ночью 10 января, 11 января, днем 14 января погода ожидается без осадков. 10 января днем, 13 января - в большинстве районов ожидаются осадки; вечером 12 января, ночью 14 января - в отдельных районах ожидаются небольшие осадки; в горных районах – осадки в виде снега.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на данные ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Министерства окружающей среды Армении.

"Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью 11 января и 13 января повысится на 3-5 градусов, а днем 14 числа будет постепенно снижаться на 10-12 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

В Ереване днем 9 января, ночью 10 января, 11-12 января и 14-го января осадков не ожидается. Осадки ожидаются после полудня 10 января, 13 января.