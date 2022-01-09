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С 4 по 8 января в МЧС РА поступило 5 сигналов о пожарах

С 4 по 8 января в МЧС РА поступило 5 сигналов о пожарах

С 4 по 8 января в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 5 сообщений о пожарах в транспортных средствах (зданиях, домах, караванах, амбарах и т.д.) — в разных уголках страны.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, были сообщения в Ереване, также поступили сообщения о пожарах в селе Веришен Сюникской области и городе Ноемберян Тавушской области.

Согласно источнику, прибывшие на место  пожарно-спасательные подразделения   потушили все возгорания на вышеуказанных участках.

 


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