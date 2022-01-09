Время в Ереване: 11:07:36,   9 Январь

Организуемая Арменией видеоконференция Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 10 января

Организуемая Арменией видеоконференция Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 10 января

10 января состоится  видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую организует Армения - действующий председатель ОДКБ. 

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

8 января премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Пресс-служба Кремля сообщила: «В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с Президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Стороны поддержали предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении в ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никол Пашинян заявил, что армянская сторона - как действующий председатель ОДКБ, организует мероприятие».

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]