Организуемая Арменией видеоконференция Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 10 января

10 января состоится видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую организует Армения - действующий председатель ОДКБ.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

8 января премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Пресс-служба Кремля сообщила: «В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с Президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Стороны поддержали предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении в ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никол Пашинян заявил, что армянская сторона - как действующий председатель ОДКБ, организует мероприятие».