Спасатели МЧС РА разблокировали 4 машины

С 7 по 8 января в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 звонка из разных уголков страны о заблокированных в снегу автомобилях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в частности, автомобили были заблокированы в городах Апаран Арагацотнской области, Раздан Котайкской области, Капан Сюникской области.

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели разблокировали 4 автомобиля и оказали соответствующую помощь 4 гражданам.