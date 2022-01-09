Спасатели МЧС РА разблокировали 4 машины
12:23, 9 Январь, 2022
С 7 по 8 января в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 звонка из разных уголков страны о заблокированных в снегу автомобилях.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в частности, автомобили были заблокированы в городах Апаран Арагацотнской области, Раздан Котайкской области, Капан Сюникской области.
Согласно источнику, прибывшие на место спасатели разблокировали 4 автомобиля и оказали соответствующую помощь 4 гражданам.
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