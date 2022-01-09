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Спасатели МЧС РА разблокировали 4 машины

Спасатели МЧС РА разблокировали 4 машины

С 7 по 8 января в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 звонка из разных уголков страны о заблокированных в снегу автомобилях.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в частности, автомобили были заблокированы  в городах Апаран Арагацотнской области, Раздан Котайкской области, Капан Сюникской области. 

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели разблокировали 4 автомобиля и оказали соответствующую помощь 4 гражданам.


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