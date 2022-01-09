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В селе Хором Ширакской области сгорели амбар и около 200 тюков кормов

В селе Хором Ширакской области сгорели амбар и около 200 тюков кормов

9 января в 3.00 часа в Ширакский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что возле одного из домов на 2-й улице села Хором вспыхнул пожар – горит амбар.            

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Согласно источнику, выяснилось, что в амбаре горят около 200 тюков кормов (около 40 квадратных метров).

Отмечается, что пожар был локализован в 03:50 часов и потушен в 10:11. 

Сгорели деревянная крыша и частично - элементы конструкции (около 25 квадратных метров), а также около 200 тюков кормов.


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