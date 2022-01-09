В селе Хором Ширакской области сгорели амбар и около 200 тюков кормов

9 января в 3.00 часа в Ширакский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что возле одного из домов на 2-й улице села Хором вспыхнул пожар – горит амбар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что в амбаре горят около 200 тюков кормов (около 40 квадратных метров).

Отмечается, что пожар был локализован в 03:50 часов и потушен в 10:11.

Сгорели деревянная крыша и частично - элементы конструкции (около 25 квадратных метров), а также около 200 тюков кормов.