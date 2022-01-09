Во время беспорядков в Казахстане задержали 5,8 тыс. человек, во всех регионах страны ситуация стабилизирована
Казахстанские правоохранительные органы задержали во время беспорядков 5,8 тыс. человек, среди них много иностранцев. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.
"В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев", - говорится в сообщении.
Во время заседания было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране", - указали в пресс-службе.
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